Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldırım'dan taziye mesajı
Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez için taziye mesajı yayımladı.
Yıldırım mesajında, 39 yaşındaki Berk Söylemez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.
Söylemez'in 17 günlük yoğun bakım sürecinde yaşama tutunmaya çalıştığını anımsatan Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Söylemez'e Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Meslektaşımız Berk Söylemez'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.