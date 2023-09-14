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        Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı

        Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 113'üncü kez kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:08
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        Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı
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        Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı ve bando ekipleri gösteri sundu.

        Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, programda, Pavli'nin 113 yıllık geleneksel, tarihi kökleri olan bir panayır olduğunu vurguladı.

        Bölgede düzenlenen birçok festival ve şenliklerin arasında Pavli Panayırı'nın ayrı bir yere ve öneme sahip olduğunu dile getiren Tuncer, panayırın bölge halkı tarafından yaşatıldığını kaydetti.

        Organizasyonun çevre illerden de yoğun ilgi gördüğünü anlatan Tuncer, "Bu, sahip olduğumuz önemli bir soyut kültürel mirastır ve gelecek nesillere aktarmak görevimizdir." dedi.

        Pehlivanköy Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ da Sultan II. Abdülhamid'in fermanıyla bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla kurulan Pavli Panayırı'nın 113 yıllık geçmişe sahip olduğunu anımsattı.

        Panayırın bölge halkı için günlük yaşamda önemli bir yer teşkil ettiğini dile getiren Altuğ, şöyle konuştu:

        "110 dekarlık alanda kurulan panayırımız bölge halkının yetiştirdiği ürünleri satışa sunduğu, hasat sonu eğlendiği, mevsimlik ve yıllık ihtiyaçlarını karşıladığı büyük bir eğlence ve alışveriş merkezidir. Her yıl büyük ilgiyle beklenen panayırımız, bir yandan bölge halkının eğlence ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken, bir yandan da geleneklerin ve kültürün de yaşatılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Panayırımız bölgenin sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkılar sağlamaktadır."

        Programda CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da konuşma yaptı.

        Tuncer ve beraberindekiler daha sonra panayırın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

        Pehlivanköy Panayırı 17 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

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