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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, Ahilik Haftası'nın 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacağını bildirdi.

        Kutlamaların Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek çelenk töreni ile başlayacağını ifade eden Şeker, esnaf temsilcilerle birlikte Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün ziyaret edileceğini belirtti.

        Şeker, hafta kapsamında mesleklere ait eski alet ve ekipmanlardan oluşan sergi açılarak, kuaför ve berberler ile birlikte huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını gerçekleştireceklerini kaydetti.

        - TOKİ konutları yapılıyor

        Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde TOKİ konutları ikinci etap çalışmaları yürütülüyor.

        Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, inşaat alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        İkinci etap çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Koşdemir, vatandaşların kısa süre içinde yeni konutlarını teslim alabileceğini kaydetti.

        Koşdemir, TOKİ konutlarının beldeye hayırlı olmasını diledi.

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