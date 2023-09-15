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        Kırklareli'nde merada rahatsızlanan kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kırklareli'nde merada hayvan otlatırken rahatsızlanan kişi AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:56
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        Kırklareli'nde merada rahatsızlanan kişi hastanede tedavi altına alındı
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        Yoğuntaş köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan 70 yaşında Ahmet Koç, hayvanlarını merada otlatmak için evinden ayrıldı.

        Bir sürede sonra Koç'un hayvan sürüsü evinin bahçesinde bulunan ağıla döndü. Koç'un sürünün başında olmadığını fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD, jandarma ve köy sakinleri Koç'un bulunması için çalışma başlattı.

        Koç, ekipler tarafından dere kenarında rahatsızlanmış halde bulundu.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Koç tedavi altına alındı.

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