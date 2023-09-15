Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar'da mesire alanı yapımı devam ediyor.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, mesire alanını gezerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Talay, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
Mesire alanı içerisinde çocuk parkı, spor aletleri, piknik alanı, kamelyalar, futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve paintball sahası bulunduğunu ifade eden Talay, büyük oranda çalışmaların tamamlandığını kaydetti.
En kısa sürede çevre düzenlemesi yapılmasıyla hizmete açmayı hedeflediklerini ifade eden Talay, ilçeye hayırlı olmasını diledi.
- Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kocahıdır köyüne 16 Eylül Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti 09.30-14.30 saatlerinde uygulanacak.