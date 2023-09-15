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        Kırklareli'nde geçen ay 503 konut satıldı

        Kırklareli'nde ağustos ayında 503 konut satışı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:57
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        Kırklareli'nde geçen ay 503 konut satıldı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı konut satış istatistiklerini yayınladı.

        Buna göre 503 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ü Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Kırklareli en çok konut satışı yapılan iller arasında 53'üncü sırada yer aldı.

        Kentte 87 konut ipotekli satıldı. Ayrıca toplam konut satışının yüzde 18,5'i ilk, yüzde 81,5'i de ikinci el satışı yapıldı.

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