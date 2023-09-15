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        Kırklareli'nde çiftlikte 103 kilogram esrar ele geçirildi

        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bir çiftlikte 103 kilogram esrar bulundu, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:43
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        Kırklareli'nde çiftlikte 103 kilogram esrar ele geçirildi
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        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bir çiftlikte 103 kilogram esrar bulundu, 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesinde bir çiftlikte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 103 kilo 306 gram esrar, 95 Hint keneviri, 2 tabanca, 4 şarjör ile 3 kutu zirai sıvı gübre ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Y.C, H.A. ve M.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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