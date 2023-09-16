Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

Ekici, OSB'de devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bir süre bölgeyi gezen Ekici, bir tekstil firmasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti, isteklerini dinledi.

Kırklareli OSB'nin son yıllarda Trakya'nın parlayan yıldızı haline geldiğini ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

OSB'nin Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının bir fırsat olduğunu söyleyen Ekici, bu nedenle OSB'nin hızla geliştiğini belirtti.