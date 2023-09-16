Kırklareli'nde "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 41 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Operasyonlarda "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.