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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde eğitim öğretim yılı genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde eğitim öğretim yılı genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek okul yöneticilerinin istekleri dinlendi.

        - Vali Ekici, okul ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde okul ziyaretinde bulundu.

        Ekici, Kıyıköy Ortaokulunu gezip okul yöneticilerinden bilgi aldı.

        Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

        Öğrencileri de dersliklerinde ziyaret eden Ekici, eğitim alanında yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

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