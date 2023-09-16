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        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - "Koca Reis" denizden ayrı kalamıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde babasından öğrendiği balıkçılığı 60 yıldır sürdüren namıdiğer "Koca Reis" Kemal Şık'ın hayattaki en büyük endişesi denizden ayrı kalmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:02
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        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - "Koca Reis" denizden ayrı kalamıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde babasından öğrendiği balıkçılığı 60 yıldır sürdüren namıdiğer "Koca Reis" Kemal Şık'ın hayattaki en büyük endişesi denizden ayrı kalmak.

        Anadolu Ajansının "Balıkçı Barınaklarının Emektarları" başlıklı dosya haberinin beşinci bölümünde, İğneada'daki balıkçılardan Kemal Şık'ın hayat hikayesi anlatıldı.

        Balıkçı barınağının 72 yaşındaki en yaşlı üyesi Kemal Şık, balıkçılığı çocuk yaşlarda babasından öğrendi. Büyük tutkuyla bağlı olduğu balıkçılıkla hayatını idame ettiren ve heyecanını kaybetmeyen Şık, sağlığı el verdikçe "vira bismillah" demeye devam edecek.

        Bu yıl teknesi bakımda olduğu için henüz ava çıkamayan Şık, teknenin hazır olacağı günü iple çekiyor. Bu arada ağ tamiri işleriyle uğraşan Kemal Şık, bereketli bir sezon umuduyla denize açılacağı günü bekliyor.

        - "Ben ölürsem tabutumu denize atın"

        Şık, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı balıkçılık mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

        Yaklaşık 60 yıldır balık avladığını belirten Şık, balıkçılığın çok zor ancak bir o kadar da zevkli olduğunu ifade etti.

        Her ağ atışında mesleğe başladığı heyecanı yaşadığını anlatan Şık, "Balığa çıktığımda çok büyük heyecan duyuyorum. Ben üç şeye, aileme, torunlarıma, bir de denize aşığım. Denizi görmediğim zaman yaşayamam. Benim denizi görmem lazım. İşimi çok seviyorum. Ben diyorum ki 'ben ölürsem benim tabutumu denize atın', ben o şekilde mezara kadar bu işe devam edeceğim. Denizsiz hayat, susuz bir hayat olur mu? Denize aşığım." diye konuştu.

        Mesaisine çok erken saatlerde başladığını ifade eden Şık, gün içinde neredeyse hiç durmadan çalıştığını kaydetti.

        Şık, zaman zaman Ankara'ya torunlarını görmeye gittiğinde aklının bir köşesinde hep denizin olduğunu belirtti.

        - "Bana burada 'Koca Reis' derler"

        Yaşının iş hayatına engel olmadığını söyleyen Şık, şöyle devam etti:

        "Ben sabah erken kalktığım zaman bir bayrama gidecek çocuk edasıyla kalkarım. O şekilde hazırlanırım ve o zevkle denize çıkarım. Balığı denizde zıplarken gördüğümde heyecan işte orada başlar. Bana burada 'Koca Reis' derler, teknenin ismi de o şekildedir."

        Kemal Şık, av sırasında yaşadıkları heyecanı şu sözlerle anlattı:

        "Denizde balığı görürsünüz etrafını sardıktan sonra ağı çekerken devamlı ağın içine bakarsınız bir tek balık gördüğünüz zaman o bir canlı balık diye zevkle bağırırsınız. O bana çok büyük bir heyecan verir. Bir tek balığı gördüğümüzde de o bize yetiyor demek ki ağın içinde balık var."

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