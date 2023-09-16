Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, mazot ve gübre desteklemeleri icmal listelerinin askıya çıkarıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, mazot ve gübre desteklemeleri icmal listelerinin askıya çıkarıldığını bildirdi.

        Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, listelerin il ve ilçe müdürlüklerinden kontrol edilebileceğini belirtti.

        Listelerin 20 Eylül Çarşamba gününe kadar askıda kalacağını ifade eden Aksoy, "Bu süreçte askı listelerinin kontrol edilerek, varsa itirazların il ve ilçe müdürlüklerimize yapılması gerekmektedir. Üreticilerimize önemle duyurulur." ifadelerini kullandı.

        - Tekin, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

        Babaeski Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Erdal Tekin, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Tekin ve personeli ilk olarak şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip sohbet etti.

        Ardından Tekin, ziyaret ettiği gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

        - Babuşçu, başarılı sporcuları kabul etti

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Babuşcu, 5-10 Eylül tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştiren Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında dereceye giren sporcu ve antrenörleri ile bir araya geldi.

        Sporcuları tebrik eden Babuşcu, kentin adının spor ile duyurulması için çalıştıklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde öğrenciler Aşağıpınar ve Kanlıgeçit ören yerleri çevresinde...
        Kırklareli'nde öğrenciler Aşağıpınar ve Kanlıgeçit ören yerleri çevresinde...
        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - "Koca Reis" denizden ayrı...
        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - "Koca Reis" denizden ayrı...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli'nde çiftlikte 103 kilogram esrar ele geçirildi
        Kırklareli'nde çiftlikte 103 kilogram esrar ele geçirildi