Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, mazot ve gübre desteklemeleri icmal listelerinin askıya çıkarıldığını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, mazot ve gübre desteklemeleri icmal listelerinin askıya çıkarıldığını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, listelerin il ve ilçe müdürlüklerinden kontrol edilebileceğini belirtti.

Listelerin 20 Eylül Çarşamba gününe kadar askıda kalacağını ifade eden Aksoy, "Bu süreçte askı listelerinin kontrol edilerek, varsa itirazların il ve ilçe müdürlüklerimize yapılması gerekmektedir. Üreticilerimize önemle duyurulur." ifadelerini kullandı.

- Tekin, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Babaeski Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Erdal Tekin, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Tekin ve personeli ilk olarak şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip sohbet etti.

Ardından Tekin, ziyaret ettiği gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

- Babuşçu, başarılı sporcuları kabul etti

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Babuşcu, 5-10 Eylül tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştiren Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında dereceye giren sporcu ve antrenörleri ile bir araya geldi.

Sporcuları tebrik eden Babuşcu, kentin adının spor ile duyurulması için çalıştıklarını kaydetti.