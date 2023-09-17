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        Trakya'nın asırlık eğlencesi: Pavli Panayırı

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yöre halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 113 yıldır kurulan "Pavli Panayırı", eğlence ve müzikleriyle Trakya'ya renk katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:38
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        Trakya'nın asırlık eğlencesi: Pavli Panayırı
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yöre halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 113 yıldır kurulan "Pavli Panayırı", eğlence ve müzikleriyle Trakya'ya renk katıyor.

        Kentin en küçük ilçelerinden Pehlivanköy'de bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar Panayırı" ve "Pomak Bayramı" diye de anılan "Pavli Panayırı" 113. kez misafirlerini ağırlıyor.

        İlçede belediye tarafından Ergene Nehri yanındaki 110 dönümlük alana kurulan panayır, önemli bir kültürel buluşma noktası olarak dikkati çekiyor.

        Panayır alanında lunapark, açık hava lokantaları ve satış alanları yer alıyor. Asırlık etkinlikleri izlemek ve eğlenmek için panayıra gelen vatandaşlar, tarihi gar binasının önünden geçerek panayır alanına gidiyor. Yoğun bir kalabalığın hakim olduğu panayırda çok sayıda esnaf tezgah açıyor.

        - Panayırın öne çıkan eğlencesi, lunapark

        Panayır alanında vatandaşların eğlenmesi amacıyla yaklaşık 4 dönüm alan üzerine kurulan lunapark dikkati çekiyor.

        Özellikle Roman vatandaşların eğlenceleriyle ön plana çıkan lunapark, panayırın eğlence ayağını da diri tutuyor.

        Her yaştan vatandaşa hitap eden panayıra katılanlar asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

        - Yöre halkı römorklarda konaklıyor

        Çevre il ve ilçelerden panayıra katılanlar ise lunapark çevresine konuşlandırdıkları römorklarda konaklıyor. Yöre halkı panayıra sayılı günler kala konaklayacağı römorkları çekyat, yatak gibi eşyalarla donatıp üzerini brandayla kapatıyor.

        Halk özenle hazırladığı römorklarda panayır heyecanını daha yakından hissediyor.

        - "Buraya geldiğimde içimde bir neşe, sevinç oluyor"

        Panayır alanında römorkta konaklayanlardan Aysel Bostancı, AA muhabirine, panayırın büyüklerinden kalan kültürel bir değer olduğunu söyledi.

        Panayıra 8 yaşından bu yana geldiğini ifade eden Bostancı, panayırda çok eğlendiklerini kaydetti.

        Yılın yorgunluğunu attıkları panayırı dört gözle beklediklerini vurgulayan Bostancı, "Senede bir kere eğlencemiz oluyor yani. Buraya geldiğimde içime neşe, sevinç doluyor. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

        Panayır süresince römorkta konakladıklarını anlatan Bostancı, torunlarına bu kültürü aktarmak istediğini kaydetti.

        62 yaşındaki Cemal Bakır da panayırda dost ve arkadaşlarıyla buluştuklarını anlattı.

        50 yıldır panayıra katıldığını dile getiren Bakır, "Önceden öküz arabalarıyla geliyorduk, 3-5 gün kalıyorduk burada. Yaya da gelip gidiyorduk bazen panayıra. Bu bizim Trakya'nın bir geleneği." dedi.

        Panayırın kendilerine geçmişi hatırlattığını söyleyen Bakır, panayırda çok eğlendiklerini sözlerine ekledi.

        71 yaşında römorkta konaklayarak panayırın keyfini yaşayan Rahime Yakan ise panayırı çok sevdiğini, panayır zamanı kendini huzurlu, neşeli ve mutlu hissettiğini anlattı.

        Yakan, "Her sene geliyoruz. Bizim şenlik burada. Gelmediğim bir sene olmadı. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Arabada yiyor, içiyor, yatıyoruz. Arabada her şey var. Çay kahve, yemek. 4 gün burada römorkta kalıyoruz. Ben buraya gelmezsem ölürüm, çok seviyorum burayı. Her sene geliyorum. Çocuklar üzülüyor, 'anne gitme bak hastasın' diyorlar, ben de 'gitmeden olmaz' diyorum. Ameliyatımı bile Pavli için erteledim." diye konuştu.

        Pehlivanköy'de 14 Eylül'de başlayan panayır, bugün sona erecek.

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