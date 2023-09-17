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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da yol yapım çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:58
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da yol yapım çalışması devam ediyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Nail German Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını yürütüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, ekiplerin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

        İlçede yol yapım çalışmalarıyla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini ifade eden Talay, çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

        Altyapısı tamamlanan her cadde ve sokağın yeniden inşa edildiğini dile getiren Talay, en kısa sürede tüm çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Vize ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Evren Mahallesi'ne 18 Eylül Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

        - Doğal gaz çalışması

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede doğal gaz çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını kaydetti.

        GAZDAŞ ekiplerinin doğal gaz ana hat ve servis hat bağlantılarını hızla gerçekleştirdiğini aktaran Özalp, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

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