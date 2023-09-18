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        Kıbrıs gazisi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Biyamil Hozman, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:27
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        Kıbrıs gazisi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
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        Kıbrıs gazisi Biyamil Hozman, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

        İlçedeki evinde vefat eden 70 yaşındaki Hozman için Bereket Camisi'nde tören düzenlendi.

        Hozman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle ilçe mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.

        Törene, Hozman'ın ailesinin yanı sıra Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ile vatandaşlar katıldı.

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