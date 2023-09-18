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        Kırklareli Valisi Ekici'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:41
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        Kırklareli Valisi Ekici'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ekici, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile kurulduğunu bildirdi.

        Gazilerin fedakarlıklarıyla nice şanlı zaferler elde edildiğini ifade eden Ekici, Türk bayrağının şehit ve gazilerin cesaretleri sayesinde dalgalandığını belirtti.

        Gazilerin milli ve manevi duygular içerisinde "ölürsem şehit, kalırsam gazi" düsturu ile kanının son damlasına kadar savaşarak eşsiz bir mücadele örneği gösterdiklerini vurgulayan Ekici, mesajında şunları kaydetti:

        "Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.

        Şehitler vatan uğruna nurlanan, gaziler de bu uğurda onurlanan kahramanlar ve şehitlerimizin emaneti olan değerlerin yaşatıcılarıdır. Ebediyete kadar anılacak bir şey varsa, milli değerlerimizi yaşatan şehitlerimiz ve gazilerimizdir.

        Ülkemizin bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin korunması uğrunda girişilen mücadelelerde sergilenen fedakarlık ve kahramanlıklar hafızlarımızdan asla silinmeyecek ve nesiller boyu evlatlarımıza anlatılacaktır."

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