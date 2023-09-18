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        Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında başlayıp hastane acil servisi önünde süren, aralarında polis memurunun da olduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:56
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        Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında başlayıp hastane acil servisi önünde süren, aralarında polis memurunun da olduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar A.A, S.A. ve Y.A. yer aldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katıldı.

        Gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

        Savcılık mütalaasında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan A.A, M.A, Ö.K, Y.A, S.A. ve C.K. hakkında 1'er, V.G, E.A, İ.İ, S.A, Y.K, M.Ü, C.A, B.G, H.A. ve M.A. hakkında 2'şer, Ö.K hakkında 3, N.G. ve F.A. hakkında 6'şar, İ.G. hakkında ise 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Ayrıca "mala zarar verme" suçundan sanıklar F.A. ve Y.A'nın, "nitelikli yağma" suçundan T.C, A.A, M.A, Ö.K, Y.A. ve C.A'nın, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise A.A, M.A, Ö.K, Y.A. ve C.K'nin hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

        Savcılık mütalaasında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan T.C'nin, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçundan ise V.D, E.A, Y.K, M.A, Ö.K, Y.A, C.K. ve M.A'nın, hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Taraf avukatları, savunma için süre istedi.

        Bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu sanık V.A'nın tutukluluk halinin ve diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

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