Babaeski'de muhtarlara "kadına şiddetle mücadele eğitimi" verildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin eğitim çalışmaları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda muhtarlara kadına şiddetle mücadele konusunda bilgi verildi.

- Yol yapım çalışmaları

Üsküp beldesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli ve Vatan Caddeleri ile Cami Sokak'ta asfalt çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini ifade eden Kasap, çalışmaların kademeli olarak devam edeceğini belirtti.