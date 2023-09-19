Trakya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu anıta çelenk sundu.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Üsteğmen Fatih Gültekin, yaptığı konuşmada, gazilerin vatan savunması için canını ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter Fevzi Demir de Türk bayrağının özgürce dalgalanmasının şehit ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının eseri olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin tarihin her döneminde vatanını canı pahasına koruduğunu ifade eden Demir, "Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucuları ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş, hüsrana uğratılmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve gazilerden oluşturulan kortej bando eşliğinde caddeden geçiş yaptı.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri ve gazilerin yakınları katıldı.

Öte yandan Lari Camisi'nde Gaziler Günü dolayısıyla da mevlit okutuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gaziler Günü programı kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ni de ziyaret etti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tankçı Üsteğmen Recai Çalışkan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Dernek Başkanı Özsevimli ise bugün gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Vatan uğruna canlarını vermeye hazır olduklarını anlatan Özsevimli, Türk milletinin zaferden zafere koşan ecdadını örnek aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici, gazilere karanfil verdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve gazi dernekleri temsilcileri anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Jandarma Üsteğmen Mehmet Hami Navir, şehit ve gazilerin milli birlik ve beraberliğin korunması uğruna destanlar yazdığını söyledi.

19 Eylül'ün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilmesinin yıl dönümü olduğunu ifade eden Navir, "Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır." dedi.

Törenin ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti.