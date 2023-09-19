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        Kırklareli'nde asayiş

        Pınarhisar ilçesinde bir evde 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:55
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Pınarhisar ilçesinde bir evde 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Evciler köyünde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenlediği operasyonda evde 22 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        - Aranan şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde hakkında aranması bulunan şüpheli yakalandı.

        Lüleburgaz ilçesinin Umurca köyünde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri M.Y'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranma kaydının bulunduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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