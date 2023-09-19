Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nin Üsküp beldesinde yatılı erkek Kur'an kursu ve gençlik merkezi yapımı devam ediyor.

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde yatılı erkek Kur'an kursu ve gençlik merkezi yapımı devam ediyor.

İl Müftüsü Yusuf Eviş beraberinde Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaatın hızla yükseldiğini ifade eden Eviş, ilk iki katının tamamlandığını bildirdi.

Kur'an kursu ve gençlik merkezinin tamamlanması için büyük çaba gösterdiklerini dile getiren Eviş, en kısa sürede hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

- Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'nde devam eden çalışmaları takip etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alan Özalp, ilçede alt yapı çalışmaları ve mevsim koşulları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarının yapıldığını belirtti.

Ekiplerin bazı cadde ve sokaklarda asfalt kaplama yaptığını ifade eden Özalp, ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüğünü söyledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kadıköy köyüne 21 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.