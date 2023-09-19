Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nin Üsküp beldesinde yatılı erkek Kur'an kursu ve gençlik merkezi yapımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Üsküp beldesinde yatılı erkek Kur'an kursu ve gençlik merkezi yapımı devam ediyor.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş beraberinde Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İnşaatın hızla yükseldiğini ifade eden Eviş, ilk iki katının tamamlandığını bildirdi.

        Kur'an kursu ve gençlik merkezinin tamamlanması için büyük çaba gösterdiklerini dile getiren Eviş, en kısa sürede hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

        - Yol yapım çalışması

        Vize ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'nde devam eden çalışmaları takip etti.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alan Özalp, ilçede alt yapı çalışmaları ve mevsim koşulları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarının yapıldığını belirtti.

        Ekiplerin bazı cadde ve sokaklarda asfalt kaplama yaptığını ifade eden Özalp, ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüğünü söyledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kadıköy köyüne 21 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nde asayiş
        Trakya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi
        Trakya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Ahilik Haftası" kutlanıyor
        Kırklareli'nde "Ahilik Haftası" kutlanıyor
        Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanmasına devam ed...
        Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanmasına devam ed...
        Kırklareli Valisi Ekici'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı