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        Trakya'dan 12 kişilik sağlık ekibi selden etkilenen Libya'ya gönderildi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan 12 kişilik sağlık ekibi ve tıbbi malzeme sel felaketinden etkilenen Libya'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:14
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        Trakya'dan 12 kişilik sağlık ekibi selden etkilenen Libya'ya gönderildi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan 12 kişilik sağlık ekibi ve tıbbi malzeme sel felaketinden etkilenen Libya'ya gönderildi.

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derne şehrine ulaşan 12 kişilik ekipte, Kırklareli'nden 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Edirne'den 1 pratisyen hekim, 2 acil tıp teknikeri ve radyoloji teknikerinin yanı sıra 4 çeker medikal müdahale aracı ve tıbbi malzeme ile Tekirdağ'dan 3 sağlık personeli yer alıyor.

        Ekip sahra hastane çadırlarının kurulumu ile bölgede yürütülecek olan sağlık hizmetlerine destek vermek ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere aktif çalışmalara başladı.

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