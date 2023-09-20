Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Ekici, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nü kutladı.

Şehit aileleri ve gazilerin çok değerli olduğunu ifade eden Ekici, şehit ailelerinin vatan savunmasında canlarını ortaya koyan şehitlerin Türk milletine bıraktığı emanet olduğunu vurguladı.

Söz konusu vatan savunması olduğunda Türk milletinin korkusuz olduğunu belirten Ekici, Türk milletinin bütün dünyaya örnek olabilecek cesarete sahip olduğunu kaydetti.

Programa, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile kurum müdürleri katıldı.

- Kaymakam Çanakcıoğlu görevine başladı

Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Rabia Naçar Çanakcıoğlu görevine başladı.

Kırşehir'in Çiçekdağı Kaymakamlığı görevinden Pınarhisar'a atanan Çanakcıoğlu, kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle karşılandı.

Çanakcıoğlu daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelerek Pınarhisar ilçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.