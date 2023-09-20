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        Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı

        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:36
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı
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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Aramada 22 kilogram 600 gram esrar, 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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