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        Kırklareli'nde babasını öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kırklareli'nde tartıştığı babasını bıçakla öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:48
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        Kırklareli'nde babasını öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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        Kırklareli'nde tartıştığı babasını bıçakla öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, babası Özcan M'yi öldürdüğü iddiasıyla 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Anıl M. ile müşteki anne Ruhan M. ve taraf avukatları katıldı.

        Gelen belgelerin okunmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutuklu halinin devamını talep etti.

        Anıl M, savunmasında çok alkollü olduğunu ve yaşanan olayları hiç hatırlamadığını ileri sürdü.

        Olayları iddianameden ve kendisine okunduğu belgelerden öğrendiğini öne süren Anıl M, "Huzurunuzda yemin ediyorum hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl yakalandım, karakola nasıl götürüldüm hiç bilmiyorum." dedi.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

        Mahkeme heyeti sanık Anıl M'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını hükmetti.

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