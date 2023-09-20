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        Kırklareli'nde bankayı zarara uğrattığı öne sürülen 42 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kırklareli'nde bir banka şubesini 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğrattığı öne sürülen 42 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:30
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        Kırklareli'nde bankayı zarara uğrattığı öne sürülen 42 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kırklareli'nde bir banka şubesini 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğrattığı öne sürülen 42 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan S.B, S.N.Y. ve R.K. ile avukatları katıldı.

        Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bankacılık zimmeti ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliği suçlarından yargılanan sanıkların savunmaları alındı.

        Daha sonra sanık avukatları savunma yaptı. Duruşma dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.

        - İddianameden

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin finansal sicilleri temiz ancak tarımsal faaliyet ile uğraşmayan ve paraya ihtiyacı olan kişileri bularak, ilgili bankadan tarımsal kredi kullanmaları, tarımsal faaliyeti olmayan kişilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile üzerine kayıtlı tarla bulunmaması halinde tarla kira sözleşmesi belgeleri düzenleyerek kredi kullandırıldığı iddiaları yer alıyor.

        Kredi tahsisine esas belgelerin hazırlanmasını sağlayan ve kredi teminatlarının yüksek fiyattan değerlendirilmesi için eksperler ile iletişim kurarak aracılık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin, değişen tutarlarda pay aldıkları, adına kredi çekilen bazı kişilere ise hiç ödeme yapılmadan tüm kredinin şüpheliler arasında pay edildiği öne sürülüyor.

        İddianamede yer alan müfettiş inceleme raporlarına göre, usulsüzlük yapılarak kullandırılan kredilerden banka şubesinin 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğratıldığı aktarılıyor.

        Ayrıca, adına düzenlenen evraklar ile 500 bin lira kredi çektirilen şüpheli müşteri E.M'nin, ekonomik kazancının bankalardan yüksek meblağlarda kredi çekmesine elverişli olmadığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan (SHÇEK) aylık 1368 lira yardım aldığının da tespit edildiği iddianamede belirtiliyor.

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