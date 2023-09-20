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        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:39
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        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

        Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

        Emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak 150 öğrenci araca biniş ve iniş konularında bilgilendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma trafik timlerince, okul servisi denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

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