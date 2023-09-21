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        Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:24
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        Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        OSB'de devam eden yatırımları inceleyen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından spor malzemesi üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret eden Ekici, burada işçilerle sohbet edip, istekleri dinledi.

        OSB'nin ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunu ifade eden Ekici, son yıllarda OSB'de yatırımlarında arttığını kaydetti.

        Tüm yatırımcıları OSB'ye davet eden Ekici, üretim, istihdam ve ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm yatırımcılara teşekkür etti.

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