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        Kırklareli'nde bir otomobilde 98 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

        Kırklareli'nde bir otomobilde 98 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:09 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:20
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        Kırklareli'nde bir otomobilde 98 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
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        Kırklareli'nde bir otomobilde 98 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler S.Y'nin kullandığı otomobili Karahıdır Mahallesi'nde durdurdu.

        Yapılan aramada 42.8 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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