Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurmak istedi.
İhtara uymayan araç, kovalamaca sonucu Kavaklı beldesi yakınlarından durduruldu.
Araçtaki 2'si kadın, 2'si çocuk olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü sulh ceza hakimliğince tutuklandı.