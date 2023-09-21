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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:33
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi ile sanayi sitesinde asfaltlama çalışmalarını yürütüyor.

        Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçenin dört bir yanında çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

        Altyapısı tamamlanan her cadde ve sokağın yeniden inşa edildiğini dile getiren Özalp, en kısa sürede tüm çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - Kişisel gelişim kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinde kişisel gelişim kursu açılacak.

        Merkezden yapılan açıklamada, kursun 25 Eylül Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

        Kursa katılmak isteyenlerin merkeze müracaatlarını yapabileceği ifade edilen açıklamada, kursun 2 ay süreceği belirtildi.

        - İhtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

        Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımlar devam ediyor.

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin sürdüğü bildirildi.

        Başvuruda bulunan vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarının incelenmesinin ardından değerlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, eylül ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 977 bin lira sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, sosyal ve ekonomik destek ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların müdürlüğe müracaat etmesi gerektiği ifade edildi.

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