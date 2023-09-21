Demirköy ilçesinde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak, yağmur suyu olukları ve mazgalların temizliğini gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Recep Gün de çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Ekiplerin ilçe genelinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Gün, sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gün, çalışmaların aynı zamanda kış ayları öncesinde yapılan çalışmalar ile olası taşkın ve su baskınlarını önlemek amacıyla da gerçekleştirildiğini kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Erikler köyüne 22 Eylül Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.