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        Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:04 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:04
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        Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırım Mahallesi Bahçeler Sokak'ta, tek katlı metruk binadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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