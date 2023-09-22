Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 645 bin 74'e ulaştı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 645 bin 74'e ulaştı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 645 bin 74'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos sonu itibarıyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 149 bin 533'e yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 179 bin 730, Tekirdağ'da 315 bin 811 oldu.