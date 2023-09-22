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        Kırklareli'nde bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:25
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        Kırklareli'nde bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

        Kent merkezinde bir apartman dairesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Ekipler 11 düzensiz göçmeni operasyonla yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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