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        Kırklareli Valisi Ekici'den ziyaretler

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:24
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        Kırklareli Valisi Ekici'den ziyaretler
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Ekici, ilk olarak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Doğan'ı ziyaret etti.

        Çalışmalar hakkında oda başkanı Doğan'dan bilgi alan Ekici, Ahilik Haftasını kutladı.

        Ekici, ardından Bakkal ve Perakendeciler Esnaf Odası Başkanı Hikmet Ay'ı ziyaret etti.

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