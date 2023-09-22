Kırklareli Valisi Ekici'den ziyaretler
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Giriş: 22.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:24
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Ekici, ilk olarak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Doğan'ı ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında oda başkanı Doğan'dan bilgi alan Ekici, Ahilik Haftasını kutladı.
Ekici, ardından Bakkal ve Perakendeciler Esnaf Odası Başkanı Hikmet Ay'ı ziyaret etti.