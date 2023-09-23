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        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'nde toplandı

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, eylül ayı toplantısını Kırklareli'nde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:33 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:53
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        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'nde toplandı
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        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, eylül ayı toplantısını Kırklareli'nde gerçekleştirdi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantı, bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

        TRAKYAKA tarafından hazırlanan Trakya Bölge Planının

        görüşülmesinin ardından, 2024 çalışma programı ve bütçe değerlendirildi.

        TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in 2023 yılı ara faaliyet raporu hakkında bilgi vermesinin ardından toplantı sona erdi.

        Toplantıya, Vali Ekici, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

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