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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici, başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesiyle başladı.

        Toplantıda kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve

        sağlıklı yürütülmesi gibi konular görüşüldü.

        - Yaya geçitleri boyandı

        Kırklareli'nde yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla jandarma ekipleri ile öğrenciler yaya geçitlerini boyadı.

        Jandarma komutanlığı ekipleri Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Ekipler ardından 4 yaya geçidini öğrencilerle boyadı.

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