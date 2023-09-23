Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici, başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesiyle başladı.
Toplantıda kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve
sağlıklı yürütülmesi gibi konular görüşüldü.
- Yaya geçitleri boyandı
Kırklareli'nde yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla jandarma ekipleri ile öğrenciler yaya geçitlerini boyadı.
Jandarma komutanlığı ekipleri Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Ekipler ardından 4 yaya geçidini öğrencilerle boyadı.