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        Kırklareli'nde bir kişi tartıştığı kadını bıçakla öldürdü

        Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:14
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        Kırklareli'nde bir kişi tartıştığı kadını bıçakla öldürdü
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        Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde S.G. (43) isimli kadın ile evine gelen M.B. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, kadını bıçaklayıp kaçtı.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın ardından bölgeden uzaklaşan M.B. polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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