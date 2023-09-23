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        Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:18
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        Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

        Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 8 aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan araçlar kovalamaca sonucu durduruldu.

        Araçlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin bazılarının ayakkabılarının olmadığı görüldü.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        "İnsan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.

        Yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, görüntü alan basın mensuplarına "Biz nereye gitsek yollar kapalıdır. Çek abi çek bizim şansımız yok nereye gitsek..." dedi.

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