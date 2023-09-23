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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:27
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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Atatürk Mahallesi'nde S.G. (43) ile evine gelen M.B. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, kadını bıçaklayıp kaçtı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın ardından bölgeden uzaklaşan M.B. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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