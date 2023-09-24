Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması devam ediyor.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balaban Caddesi'nde çalışmalar kapsamında sıcak asfalt serimi yapıyor.

Belediye Başkanı Recep Gün de çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gün, kış şartları öncesinde yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Gün, ilçeye ulaşımın sağlandığı yolların onarıldığını kaydetti.

- Talay, şoförler ile bir araya geldi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçedeki Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen toplantıda şoförlerin isteklerini dinleyen Talay, sorunların çözülmesi konusunda talimatlar verdi.

İlçede yolların da yenilenmesi ile güzergahlarda da değişiklikler yapıldığını ifade eden Talay, şoför esnafı açısından oluşabilecek sorunları da ele aldıklarını belirtti.

İlçede her bir çalışmayı ilgili esnafların da görüşlerini alarak yaptıklarını dile getiren Talay, alınan yeni kararların hayırlı olmasını diledi.