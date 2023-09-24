Vize'de tarla günü etkinliği yapıldı
Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarla günü etkinliği düzenlendi.
Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarla günü etkinliği düzenlendi.
Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Vizeli Balkız Projesi" kapsamında yerli ve milli balkabağı çeşitlerinin üretildiği Develi köyünde oluşturulan deneme sahasında bal kabağı hasadı yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, konuşmasında, proje kapsamında ilçede üretilen bal kabağı çeşitlilerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
"Vizeli Balkız Projesi"ni önemsediklerini ifade eden Gürsu, proje sayesinde kadın çiftçilerin de farklı ürünler üreterek piyasaya sürdüğünü kaydetti.
Gürsu, tarımın önemli bir sektör olduğunu vurgulayıp tarıma katkı sunan herkese teşekkür etti.
Tarla günü etkinliğine, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Duman, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz ve üreticiler katıldı.