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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:00
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Atatürk Ortaokulu'ndaki kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

        Öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını belirten Akdemir, her hafta sonu öğrencilerin bilgilerini tazelemek ve daha da pekiştirmelerini sağlamak amacıyla kursların gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Akdemir, öğrencilerin eğitim hayatlarında güzel başarılara imza atmalarını sağlamak istediklerini dile getirdi.

        - Sahipsiz hayvanlar bakımevi ve rehabilitasyon merkezi yapımı sürüyor

        Vize Belediyesince yaptırılan sahipsiz hayvanlar geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatı devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, inşaat alanında incelemede bulunarak bilgi aldı.

        5 bin metrekare alana inşa edilen bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin hızla inşa edildiğini ifade eden Özalp, ekiplerin yoğun çaba harcadığını bildirdi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 11 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Ulukonak, Ürünlü, Koyunbaba, Paşayeri, Kayalı, Yoğuntaş, Karahamza, Çeşmeköy, Çayırlı ve Dokuzhüyük, Babaeski ilçesinin Yenimahalle köyleri ile Babaeski ilçesinin Fevzi Çakmak, Vize ilçesinin Güven, İnece beldesinin Kazımpaşa, Kemalpaşa ve Yeni Mahallelerine 26 Eylül Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Güven Mahallesi'nde 10.00-18.00, diğer köy ve mahallelerde 12.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

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