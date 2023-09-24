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        KTSO Başkanı Ilık'tan İtfaiyecilik Haftası mesajı

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:00
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        KTSO Başkanı Ilık'tan İtfaiyecilik Haftası mesajı
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ilık, mesajında, itfaiyeciliğin birçok riski olan zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu belirtti.

        İtfaiyecilerin başkasının canını kurtarmak için kendi canını fedakarca ortaya koyduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

        "Tüm risklere rağmen kuruluş amacını karşılıksız yardım anlayışından alan itfaiye teşkilatımız başkalarına yardımcı olabilmek için büyük bir özveri ve gayretle, gerekirse canları pahasına görevlerini yerine getiriyor. Osmanlı döneminde tulumbacılar ocağı ve askeri itfaiye teşkilatı gibi çeşitli isimlerle hizmet veren yangın söndürme teşkilatı, 25 Eylül 1923 tarihi itibariyle de belediye hizmeti kabul edilmiş ve modern itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur. Bugün, modern teçhizatı ve personeli ile sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için mesai kavramı gözetmeksizin canla başla çalışan itfaiye teşkilatımız, kutsal bir vazife ifa etmektedir. Milletimizin can ve mal güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda canlarını kaybeden şehit itfaiyecilerimizi rahmetle anıyor, gece, gündüz, bayram, tatil demeden görevi başında bulunan itfaiye personeline teşekkür ediyor, İtfaiyecilik Haftası'nı tebrik ediyorum."

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