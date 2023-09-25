Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 23 Eylül Cumartesi günü kovalamaca sonucu 8 araçta 45 düzensiz göçmeni yakalamış, "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Antibiyotik direncinde "kırmızı alarm" uyarısı!
        Antibiyotik direncinde "kırmızı alarm" uyarısı!
        Karta sınır getiren tablo
        Karta sınır getiren tablo
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu

        Benzer Haberler

        KTSO Başkanı Ilık'tan İtfaiyecilik Haftası mesajı
        KTSO Başkanı Ilık'tan İtfaiyecilik Haftası mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize'de tarla günü etkinliği yapıldı
        Vize'de tarla günü etkinliği yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutukla...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutukla...
        Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı