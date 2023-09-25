Kırklareli'nde okulların genel durumunun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile ortaokul ve lise müdürleri katıldı.

Toplantıda, resmi ve özel okulların fiziki şartları, devam ve devamsızlık, okul sağlığı, ilçe ve okul stratejik planları, destekleme ve yetiştirme kursları, okul ve öğrenci güvenliği, öğrencilerin başarı durumları gibi konular görüşüldü.

Ayrıca toplantıda akademik başarıları arttırma yöntemleri ve başarılı okulların stratejik planları ile uyguladığı metotlar değerlendirildi.

- Kaymakam Çanakcıoğlu'na ziyaretler

Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Rabia Naçar Çanakcıoğlu'na ziyaretler sürüyor.

Çanakcıoğlu'nu Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Pınarhisar Garnizon Komutanı İstihkam Albay Murat Kuzucu, Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Macit Tunç, Cumhuriyet Savcısı Tayfun Özdere ile Sulh Hukuk Hakimi Elif Ak Keskin ziyaret etti.

Çanakcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pınarhisar'da tüm kurumlar ile işbirliğinde çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.

- Okul servisleri denetlendi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Kavaklı beldesinde gerçekleştirilen denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

Denetimlerde öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak araca biniş ve iniş konularında bilgi verildi.

Denetimlerin ardından İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri eşliğinde öğrenciler, okul çevresindeki yaya geçitlerini boyadı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma trafik timlerince, öğrencilerin güvenle seyahat etmeleri ve ailelerin huzur içinde çocuklarını okula göndermelerini sağlamaları amacıyla okul servisi denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

- Elektrik kesintisi

Kofçaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Elmacık köyüne 27 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.