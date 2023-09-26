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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Belediyesince üniversiteli ailelere nakdi destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 08:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 08:51
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Belediyesince üniversiteli ailelere nakdi destek verilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında "başarı sizden destek bizden" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

        Kampanyadan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrencilerin 20 Ekim tarihine kadar sosyal destek hizmetleri müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekler.

        Kampanya kapsamında yaklaşık 3 yıllık süreçte üniversiteli ailelere1 milyon lira destek sağlandığı kaydedildi.

        - Lüleburgaz itfaiyesi yılda 2 bin olaya müdahale ediyor

        Lüleburgaz İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, yılda yaklaşık 2 bin olaya müdahalede bulunduklarını bildirdi.

        Akgöl, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin gece gündüz vatandaşların can ve mal varlığını korumak ve kurtarmak amacıyla görev yaptıklarını belirtti.

        Bu yıl yaklaşık 300 anız yangını, 150 ev ve iş yeri yangınlarına müdahale ettiklerini ifade eden Akgöl, aynı zamanda meydana gelen trafik kazalarında da kurtarma çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Hava sıcaklıklarının yoğun yaşandığı dönemde yakılan anızların çok büyük problemler oluşturduğunu bildiren Akgöl, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Özellikle çiftçilerimizin anız yakmaması gerekiyor. Yılda ortalama 300 anız yangınına müdahale ediyoruz. Anız yangınlarına müdahale ederken diğer hizmetlerde aksama yaşanabiliyor."

        - Yol yapım çalışması

        Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde satıh kaplama ve parke taşı dizme çalışmalarını yürütüyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakları yenilemeye devam ettiklerini belirten Gerenli, Durak Mahallesi'nde bu yıl içerisinde 10 bin metrekare satıh kaplama ile 8 bin 220 metrekare parke taşı dizme çalışması yaptıklarını kaydetti.

        Gerenli, çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğini söyledi.

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