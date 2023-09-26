Kırklarelili öğrenciler İzmir'e, TEKNOFEST'te ilk kez yarışacak olmanın heyecanıyla gidiyor UFUK ERTOP - Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin ortaokul ve lise takımları, TEKNOFEST İzmir'de Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması'nda birincilik hedefliyor.

UFUK ERTOP - Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin ortaokul ve lise takımları, TEKNOFEST İzmir'de Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması'nda birincilik hedefliyor.

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yılın son etkinliği için 27 Eylül-1 Ekim'de "SenGeleceksindiye" temasıyla İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını açacak.

TEKNOFEST İzmir'de ilk kez düzenlenecek Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması için finale kalan takımlar arasında Kırıklareli'nden "Hayalperest Dahiler" ile "Projekt Feniks" ekipleri de yer alıyor.

Her iki takım da TEKNOFEST İzmir'deki yarışmada kendilerine verilecek bir tema üzerinde çalışacak ve soruna uygun prototip üretimi yapacak.

"Hayalperest Dahiler" ile "Projekt Feniks" takımları, Kırklareli Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

- 272 takım arasından finalist oldular

Deneyap eğitmeni Yıldız Girgin, AA muhabirine, lise öğrencilerinden oluşan takımın, sunumları sayesinde 272 takım arasında ilk 12'de yer alarak finalist olduğunu söyledi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Girgin, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin TEKNOFEST İzmir'deki finallere çok iyi hazırlandığını anlatan Girgin, şunları kaydetti:

"Daha önce TEKNOFEST İstanbul ve Ankara'ya başvurduk fakat finale kalamamıştık. İzmir bizim için çok güzel bir haber oldu. İzmir'deki yarışmaya hazırlıklar kapsamında tasarım, üretim ve robotik kodlama eğitimlerimiz bitti. Elektronik programlama eğitimi de verdik.

Aynı zamanda yazılım teknolojileri, yapay zeka, enerji teknolojileri, nanoteknoloji gibi çeşitli eğitimler vererek çocuklarımız Deneyap Atölyesi'nde başarılarına daha fazla başarı katarak devam ediyorlar. Hedefimiz birinci olmak, çok umutluyuz ve mutluyuz. TEKNOFEST'te yer almaktan gurur duyuyoruz."

- Robot tasarlıyorlar

TEKNOFEST'e hazırlık kapsamında robotik kodlama alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda setler temin ettik, içerisinde proje yapılabilecek çok fazla sensör var. Bunlardan robotlar yapmaya çalışıyoruz. Sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri ya da küresel ısınma gibi konular belirleyip onunla ilgili sensörlerden robot tasarlayıp kodunu yazıp birleştirip o cihazın çalışabilir hale gelmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında bu bize nasıl fayda sağlayacak, biz bununla ne yapabiliriz, çözüm nedir gibi soruların cevaplarını arıyoruz."

- "Pratik yapıyoruz"

Öğrencilerden Çağan Kota da TEKNOFEST İzmir'de yapılacak yarışma için finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Deneyap Makeathon Yarışması'nda diğer finalistler ile karşı karşıya geleceklerini aktaran Kota, "Kırklareli Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde kurulan ilk lise takımı olarak bu yıl TEKNOFEST İzmir'de Deneyap Makeathon Yarışması'nda finale kaldık. Deneyap Makeathon Yarışması'nda güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz, heyecanlıyız. Hayalimiz yarışmaya gittiğimizde hayata, insanlığa yararlı projeler geliştirip bunu hayata geçirmek." dedi.

Kota, yarışma öncesinde proje tasarımı, üretimi, yazılımı gibi alanlarda pratik yaptıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Zehra Pınar Eligül ise ortaokul kategorisinde yarışacaklarını, kategorilerinde birincilik ile Kırklareli'ne dönmeyi hedeflediklerini bildirdi.