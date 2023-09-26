İğneada'daki ruhsatsız kamp yeriyle ilgili soruşturmada aranan işletme yetkilisi de yakalandı Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletme sahibi ve sorumlularına yönelik soruşturma kapsamında aranan işletmenin yönetim kurulu başkanı B.G. gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletme sahibi ve sorumlularına yönelik soruşturma kapsamında aranan işletmenin yönetim kurulu başkanı B.G. gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar köyü yakınlarındaki daha önce İl Özel İdaresince mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam eden ruhsatsız tesisin sahibi ve yöneticileri hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen işletme yetkilisi B.G. İstanbul'da yakalandı.

Gözaltındaki şüpheli sorgusu için Kırklareli'ne getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.G. hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül'de sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle burası bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmıştı. Bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalov evler sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ile Suna Duman'ın, 6 Eylül'de ise Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cesedine ulaşılmıştı.

Aramaların üçüncü günü 7 Eylül'de de Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibinin aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmış ve hakimlikçe tutuklanmıştı.